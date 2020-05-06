Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут

Новости Украины:Минздрав в период ослабления карантина планирует открыть только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко убежден, что запуск учебных заведений Украины невозможен до осени 2020 года из-за введенного правительством карантина.

Об этом он рассказал в интервью Сегодня.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они будут открываться с 1 сентября. Мы будем открывать только некоторые для проведения ВНО", – отметил Ляшко.

В целом, по словам санврача, карантин фактически завершится с запуском общественного транспорта. Поэтому Кабмин будет относительно этого отдельно договариваться с бизнесом, чтобы некоторое время работодатели обеспечили проезд своим работникам.

Как сообщалось, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.