Пандемия: Турция помогла в эвакуации украинцев из Аргентины

Новости Украины:Турция эвакуировала из Аргентины девятерых украинцев.

Турция помогла эвакуировать из Аргентины девятерых граждан Украины.

Они прибыли в Стамбул, откуда через Минск полетят к Украины, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Я это называю подлинное стратегическое партнерство в действии, как и во многих других важных вопросах двусторонней повестки дня. Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию", - сообщил посол.

Он рассказал, что в Аргентине вынужденно застряли украинцы, которым нужно было вернуться домой. Прямого сообщения с Украиной сейчас нет. Шесть стран, которые направили самолеты за своими соотечественниками, к которым украинская сторона обратилась с просьбой оказать содействие в возвращении наших граждан из Аргентины, нам отказали.

"Мы также обратились и в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний, который организовывался турецкими властями для своих земляков из Буэнос-Айреса. И в этом случае мы получили положительный ответ, за что очень благодарны", - сообщил дипломат.

Самолет "Турецких авиалиний" должен был прилететь в Анкару, но впоследствии маршрут был изменен и украинцы прибыли в Стамбул, где ими занимается Генеральное консульство Украины. Далее эвакуированы полетят домой транзитом через Минск.