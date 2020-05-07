Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 8 мая.

Марк Ключник

8 мая отмечается память Марка — апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла и Варнавы.

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи.

По осадкам гадали на будущее. Говорили: "Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных". В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: "На Марка небо ярко: бабам в избе жарко".

День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели: если на них летят птахи — урожай этого растения будет хорошим. В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору — для домашних и залетных птиц. Также в этот день отправлялись ловить чижей.

Этот день был связан с определенными полевыми культурами. Так, говорили: "На святого Марка сеется татарка" (татаркой называли гречиху).

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/59/26 провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения (Time of remembrance and reconciliation).

Признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, ООН предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Ассамблея подчеркнула что это историческое событие создало условия для учреждения Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны и призвала государства — члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Международный день Красного Креста - отмечается ежегодно 8 мая в день рождения основателя международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца швейцарца Анри Дюнана (1828-1910 гг.). За свой труд и вклад во имя идеалов гуманности в 1901 году он был награжден Нобелевской премией мира, в частности, за решение о создании Международного комитета Красного Креста в 1863 году, которое было принято им в битве под Сольферино в 1859 году.

Сегодня Международный комитет Красного Креста имеет постоянные представительства в 60 странах и осуществляет свою деятельность в более чем в 80 странах мира. Его персонал насчитывает свыше 12 000 человек. Штаб-квартира комитета находится в Женеве. Его деятельность отмечена тремя Нобелевскими премиями мира - в 1917, 1944 и 1963 гг.