Результаты статистики: в мире около 90 тыс медиков инфицированы COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире уже более 90 000 медиков подхватили это заболевание.

Около 90 тыс. работников здравоохранения инфицированы кронавирусом по всему миру.

Об этом со ссылкой на данные Международного совета медсестер (ICN) сообщает EUobserver.

"ICN заявил, что по меньшей мере 90 000 работников здравоохранения во всем мире, как полагают, были инфицированы COVID-19, а, возможно, и в два раза больше, на фоне сообщений о нехватке средств защиты", - пишет издание.

В результате болезни, как сообщается, погибли более 260 медсестер.

Как сообщалось, коронавирусную болезнь в Украине подтверждено у 2 660 медиков.