Минута молчания: в ВР почтили память погибших во Второй мировой войне

Новости Украины:В Украине ВРУ во время внеочередного заседания почтила минутой молчания память тех, кто погиб во Второй мировой войне.

Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания почтила минутой молчания память тех, кто погиб во Второй мировой войне.

"В субботу мы отмечаем 75-летие со дня окончания Второй мировой войны... Сегодня, думаю, было бы правильно вспомнить всех тех, кто отдал жизнь, здоровье, кого с нами нет", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Поэтому, парламентарии почтили минутой молчания память погибших украинцев во время Второй мировой войны.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть два проекта закона, в частности, определение размеров государственного страхования лиц, задействованных в защите населения от инфекционных болезней.