Украинцам напомнили о запрете использовать символику тоталитарных режимов

Новости Украины:Начальник полиции Киева накануне 9 мая напомнил о запрете использовать символику тоталитарных режимов.

Использование любой символики тоталитарных режимов влечет за собой административную или уголовную ответственность, напомнил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"За использование георгиевской (гвардейской) ленты, в соответствии со ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, правонарушителю грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов карается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, в соответствии со ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

"Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику. Любое правонарушение будет немедленно пресекаться, а действиям нарушителей - будет предоставлена правовая оценка", - подчеркнул Крищенко.