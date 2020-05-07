Борьба с COVID-19: ЕС передал защитные медсредства для украинских пограничников (Фото)

Новости Украины:ЕС передала защитные перчатки и дезинфицирующие средства ГПСУ.

Консультативная миссия ЕС передала защитные перчатки и дезинфицирующие средства Государственной пограничной службе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня Консультативная миссия ЕС передала защитные перчатки и дезинфицирующие средства Государственной пограничной службе Украины. "Это только первая часть пакета поддержки", - отметили в миссии EUAM", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время охраны государственной границы и, в частности, при осуществлении процедур оформления лиц, пересекающих границу, пограничники постоянно контактируют с гражданами, что повышает риск заражения коронавирусом. Поэтому, пока такая помощь крайне необходима охранникам границы.

"Соблюдение мер и использование предоставленных средств поможет быстрее победить этот недуг. Полученные защитные средства будут распределены между персоналом, которому чаще приходится их использовать в повседневной деятельности. Спасибо представителям Консультативного миссии ЕС в Украине за поддержку!", - резюмировали в ГПСУ.

Как сообщалось ранее, Евросоюз предоставит 30 млн евро помощи для уязвимых регионов Украины.