"Война и миф": в Украине ко Дню памяти и примирения запустили видепроект (Видео)

Новости Украины:В Украине этом году ко Дню памяти и примирения 8 мая Украинский институт национальной памяти подготовил спецвидеопроект.

В этом году ко Дню памяти и примирения 8 мая Украинский институт национальной памяти подготовил видеопроект "Война и миф".

Об этом сообщает пресс-служба УИНП в Facebook.

"В течение ближайших дней мы будем публиковать интересные и очень важные видеоролики, которые разрушают распространенные советские мифы. Начнем с мифа о "Великой Отечественной войне" - идеологическом клише, которое создали в Советском Союзе, чтобы сделать акцент на "великой войне всего советского народа против немецко-фашистских войск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сюжете подняты вопросы: Действительно ли "Великая Отечественная война" была для союзных республик и, в частности для Украины, войной за свою Родину? Были готовы советские граждане погибать за Сталина? Сразу ли осознали люди угрозу нацистского режима? Действительно ли СССР - безусловные силы добра, а его противники - воплощение вселенского зла, как это пропагандировал советский режим? Но главное, корректно ли название "Великая Отечественная война"?

В то же время в УИНП предостерегают, что "Великая отечественная война" - это идеологически окрашенное и с научной точки зрения некорректное название для Великой Отечественной войны. Это наименование является продолжением советского мифа о войне, который до сих пор использует Российская Федерация в надежде сохранить идеологическое влияние на постсоветские страны.

Оно доступно в четырех вариантах: на украинском языке с/без субтитров, на английском и русском языках с субтитрами.

В УИНП отмечают, что этот проект является дополнительным источником исторической информации для широкой общественности.