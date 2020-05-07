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Четверг, 07.05.2020
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Рада одобрила массовое тестирование на COVID-19

Рада одобрила массовое тестирование на COVID-19
15:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Тестирование всех больных с признаками COVID-19 и медиков отныне обязательное.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№ 3380).

За это решение с технико-юридическими поправками проголосовали 336 народных депутатов из 360 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятым законом в законе "О защите населения от инфекционных болезней" устанавливается, что в целях осуществления эпидемиологического поиска случаев заражения COVID-19, а также эффективного выявления лиц, имевших контакт с больными, и применения ограничительных противоэпидемических мер центральный орган исполнительной власти, осуществляющий формирование государственной политики в сфере здравоохранения, обеспечивает организацию проведения усиленного тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний в соответствии с отраслевыми стандартами медицинской помощи.

Рада приравняла умерших от COVID-19 медработников к военнослужащим

Тестирование является обязательным для лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками СOVID-19, и лиц, имеющих установленный контакт с больным лицом.

Регулярное тестирование является обязательным для медицинских и других работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывают медицинскую помощь больным COVID-19, а также лиц, осуществляющих меры, связанные с недопущением распространения коронавируса, в частности работников Национальной полиции и Национальной гвардии - независимо от того, имели ли они установленный контакт с лицом, больным COVID-19.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере здравоохранения, обеспечивает проведение тестирования на амбулаторном уровне для лиц, не требующих госпитализации в соответствии с отраслевыми стандартами медицинской помощи.

Для проведения тестирования может обеспечиваться развертывание пунктов тестирования (отбора образцов материалов) для дальнейшей транспортировки отобранных образцов в определенное учреждение здравоохранения по административно-территориальной принадлежности.

Тестирование осуществляется в соответствии с алгоритмом, разработанным и утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, который обновляется и пересматривается в порядке, определенном законом.

К проведению тестирования могут привлекаться врачи-интерны, а также врачи-специалисты без требований относительно аттестации на присвоение или подтверждение квалификационной категории с учетом ограничений по их привлечению, определенных центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

В Основах законодательства Украины о здравоохранении устанавливается, что к выполнению мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни (СOVID-19), в учреждениях здравоохранения и других учреждениях, учреждениях, пунктах, организациях, осуществляющих соответствующую деятельность на волонтерских началах могут привлекаться врачи-интерны, а также врачи-специалисты без требований относительно аттестации на присвоение или подтверждение квалификационной категории в порядке и с учетом ограничений относительно такого привлечения, которые устанавливаются решением центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

В законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании" устанавливается, что размер пособия по временной нетрудоспособности лицам, находящимся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий - 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа, за исключением медицинских работников, которым пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней зарплаты, независимо от страхового платежа.

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Пособие по временной нетрудоспособности таким медицинским работникам выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Он действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом министров, и в течение двух месяцев с момента их отмены.

Правительство в течение одной недели с даты вступления в силу данного закона должно поручить Министерству здравоохранения разработку порядка определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации лиц, больных COVID-19, которые относятся к первой, второй и третьей волне, а также временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей) и очередность заполнения таких учреждений больными.

Среди прочего, правительство должно обеспечить обязательное обнародование на официальном веб-сайте информации о результатах тестирования на COVID-19 и количество проведенных тестов на амбулаторном и стационарном уровнях - на ежедневной основе.

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Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Тестирование на COVID-19.
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