Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
В Украине увеличились международные резервы
В Украине увеличились международные резервы
Украинские футболисты будут сдавать тест на коронавирус перед каждым матчем
Украинские футболисты будут сдавать тест на коронавирус перед каждым матчем
Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая
Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая

В Минздраве рассказали об испытаниях лекарства от COVID-19

В Минздраве рассказали об испытаниях лекарства от COVID-19
11:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Клинические испытания украинского лекарства для борьбы с коронавирусом "Биовен" происходят с согласия пациента.

Клинические испытания лекарственного средства для борьбы с коронавирусом "Биовен" проходят исключительно с согласия пациента.

Об этом на брифинге 7 мая сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Минздрав, согласно действующим приказам, утверждает предложение Государственного экспертного центра. Для того чтобы было принято решение о клинических испытаниях, фирма-производитель обращается в Государственный экспертный центр с пакетом документов. Она определяет учреждения, где проводятся эти испытания. В пакет документов входит, собственно, согласование или согласие учреждения здравоохранения, также обязательное решение комиссии по этике в этом учреждении. Испытания проводятся исключительно с согласия пациента. Более того, пациент или доброволец страхуется перед испытанием", - сказала Микичак.

Она подчеркнула, что лекарственное средство "Биовен" является препаратом украинского производителя. По ее словам, он уже показал свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний.

Степанов: Тестирование на COVID-19 перед плановой операцией будет бесплатным

Микичак добавила, что учреждения, где будут испытывать препарат, определяет сама фирма-производитель в партнерстве с учреждениями здравоохранения.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания украинского лекарственного средства "Биовен", предназначенного для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

В Украине по состоянию на 9:00 7 мая 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 507 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Covid-19, Препарат от коронавируса, Биовен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
03 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
04 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
05 Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: за сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
За сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Карта коронавируса в Украине и мире 7 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь