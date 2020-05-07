В Минздраве рассказали об испытаниях лекарства от COVID-19

Новости Украины:Клинические испытания украинского лекарства для борьбы с коронавирусом "Биовен" происходят с согласия пациента.

Клинические испытания лекарственного средства для борьбы с коронавирусом "Биовен" проходят исключительно с согласия пациента.

Об этом на брифинге 7 мая сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Минздрав, согласно действующим приказам, утверждает предложение Государственного экспертного центра. Для того чтобы было принято решение о клинических испытаниях, фирма-производитель обращается в Государственный экспертный центр с пакетом документов. Она определяет учреждения, где проводятся эти испытания. В пакет документов входит, собственно, согласование или согласие учреждения здравоохранения, также обязательное решение комиссии по этике в этом учреждении. Испытания проводятся исключительно с согласия пациента. Более того, пациент или доброволец страхуется перед испытанием", - сказала Микичак.

Она подчеркнула, что лекарственное средство "Биовен" является препаратом украинского производителя. По ее словам, он уже показал свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний.

Микичак добавила, что учреждения, где будут испытывать препарат, определяет сама фирма-производитель в партнерстве с учреждениями здравоохранения.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания украинского лекарственного средства "Биовен", предназначенного для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

В Украине по состоянию на 9:00 7 мая 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 507 новых случаев.