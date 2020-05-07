Степанов: Тестирование на COVID-19 перед плановой операцией будет бесплатным

Новости Украины:Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что тестирование на COVID-19 поступающих на плановую госпитализацию бесплатное.

Тестирование на COVID-19 пациентов, поступающих на плановую госпитализацию или для проведения плановых оперативных вмешательств бесплатное для пациента и проводится за счет государства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Тестирование всех пациентов, которым сейчас будут проводится плановые госпитализации или разрешенные оперативные вмешательства, проводятся только бесплатно. Еще раз подчеркиваю. Все тесты бесплатны, они за счет государства, у нас есть эти тесты. Мы закупаем их за счет средств, которые нам выделены из стабфонда. Мы закупаем дополнительное оборудование и дополнительные тесты", - сказал он на брифинге в четверг.

Степанов подчеркнул, что Минздрав разработал алгоритм тестирования поступающих на плановую госпитализацию для лечения своих заболеваний граждан. Согласно этому алгоритму, требующее госпитализации лицо по направлению врача по месту проживания проходит ПЦР-тестирование, два-три дня находится на самоизоляции и если тест негативный, т.е. человек не болен, поступает в больницу.

"По "Охматдету" у нас был единственный случай, когда пациенту за собственные средства сделали тест на коронавирус. Минздрав сделал соответствующие выводы", - сказал он комментируя информацию о том, что в клинике пациентам и сопровождающим им лицам перед госпитализацией сказали пройти ПЦР-тесты на COVID-19 за собственные средства.

"Страна ни разу за время своего существования не находилась на карантине. Все алгоритмы, которые мы предлагаем, новые для нас. Но мы очень быстро их усовершенствуем, делаем удобными», - сказал он.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки в Украине в целом было проведено 7018 ПЦР-тестов.