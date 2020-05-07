Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Ослабление мер: В столице завтра откроют 13 рынков
Ослабление мер: В столице завтра откроют 13 рынков
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

Главы МИД Польши и Украины обсудили приезд украинских заробитчан

Главы МИД Польши и Украины обсудили приезд украинских заробитчан
23:54 Чт, 7 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:МИД Польши и Украины обсудили вопросы приезда в Польшу сезонных работников из Украины.

Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович в телефонном разговоре в четверг обсудили, в частности, приезд в Польшу сезонных работников из Украины.

Об этом сообщает в Twitter МИД Польши.

"В телефонном разговоре главы МИД Польши и Украины Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба обсудили вопросы приезда в Польшу сезонных работников, восстановление польских консульств в Украине и вопросы противодействия COVID-19", - сообщил МИД Польши.

Отмечается, что министры подтвердили свою поддержку для дальнейшего развития Восточного партнерства перед саммитом ЕС-ВП в июне.

Как информировало МИД Украины, во время телефонного разговора Кулеба и Чапутович уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту Восточного партнерства и взаимодействию в рамках повестки дня Украина-ЕС. Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора Украинского государства ,подтвердил необходимость сохранения санкций ЕС против России. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также усилия обеих стран в противодействии распространению пандемии коронавируса.

Напоминаем, в Польше сейчас находится до миллиона украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, МИД, Дмитрий Кулеба, Заробитчаны, Яцек Чапутович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 И кишечник будет здоровый: самые полезные напитки для иммунитета
04 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
05 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Франция вскоре открывает почти все школы
Франция вскоре открывает почти все школы
&quot;Ты моя слабость&quot;: Эми Адамс показала трогательные свадебные снимки (Фото)
Актриса Эми Адамс поделилась с поклонниками свадебными фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь