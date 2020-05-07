Главы МИД Польши и Украины обсудили приезд украинских заробитчан

Новости Украины:МИД Польши и Украины обсудили вопросы приезда в Польшу сезонных работников из Украины.

Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович в телефонном разговоре в четверг обсудили, в частности, приезд в Польшу сезонных работников из Украины.

Об этом сообщает в Twitter МИД Польши.

"В телефонном разговоре главы МИД Польши и Украины Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба обсудили вопросы приезда в Польшу сезонных работников, восстановление польских консульств в Украине и вопросы противодействия COVID-19", - сообщил МИД Польши.

Отмечается, что министры подтвердили свою поддержку для дальнейшего развития Восточного партнерства перед саммитом ЕС-ВП в июне.

Как информировало МИД Украины, во время телефонного разговора Кулеба и Чапутович уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту Восточного партнерства и взаимодействию в рамках повестки дня Украина-ЕС. Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора Украинского государства ,подтвердил необходимость сохранения санкций ЕС против России. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также усилия обеих стран в противодействии распространению пандемии коронавируса.

Напоминаем, в Польше сейчас находится до миллиона украинцев.