Ослабление карантина в Украине: какие запреты снимут 11 мая

Новости Украины:11 мая в Украине начнут ослабление карантинных мер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал инфографику относительно правительственного решения о смягчении карантина с 11 мая.

Инфографика опубликована в Telegram главы правительства.

"В понедельник правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий", - прокомментировал Шмыгаль.

В частности, он привел перечень разрешенных с 11 мая видов бизнеса - стоматология, салоны красоты и парикмахерские, учреждения бытового обслуживания, тренировки спортсменов национальных сборных команд, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, деятельность предприятий в области СМИ, осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах.

Напоминаем, Кабинет министров обнародовал постановление № 343 от 4 мая относительно продления карантина до 22 мая.

В то же время Кабмин разрешил проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, индивидуальных тренировочных занятий (бег, походка, езда на велосипеде, фигурное катание, движение на активных колясках спортсменов с инвалидностью), учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных х и противоэпидемических мероприятий.

Также правительство разрешило торговое и бытовое обслуживание населения (кроме ТРЦ), работу музеев при условии соблюдения требований индивидуальной защиты.