Посол: Коронавирус не убрал с повестки дня тему признания Голодомора Германией

Новости Украины:Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал о рассмотрении парламентом Германии признания Голодомора.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, внесли коррективы в планы визита в Украину представителей немецкого Бундестага, которые занимаются вопросом внесения на рассмотрение парламента ФРГ признания Голодомора, но не сняли с повестки дня вопрос.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Трехдневный визит главы (Петиционного комитета Бундестага) Мариана Вендта в Украину, запланированный на начало апреля, был, к сожалению, перенесен из-за коронавируса, но я верю, что мы сможем его провести осенью», - выразил надежду дипломат.

Он отметил, что с господином Вендтом в течение последних 5 лет сложился очень тесный рабочий диалог.

Политик готов как можно глубже разобраться в теме Голодомора и способствовать принятию максимально взвешенного решения, которое было бы приемлемым для украинского общества. Посол добавил, что буквально ежедневно в видео- и телефонном режиме общается со всеми вовлеченными в процесс членами Петиционного комитета и руководством фракций. Комитет продолжает рассмотрение соответствующей петиции.

В то же время Мельник не слишком высоко оценивает шансы на положительное решение.

«Мы не знаем, каким именно будет решение парламента. Несмотря на все усилия дипмиссии, эта тематика до сих пор остается малоизвестной для широкой общественности в Германии, шансы на принятие положительного решения, к сожалению, не очень высоки», - отметил посол.

Он надеется, что удастся найти определенный компромисс, и петиция не будет отклонена лишь на том основании, что среди немецких парламентариев нет консенсуса относительно использования самого понятия «геноцид».

Как сообщалось, Комитет по петициям германского Бундестага рассмотрел 21 октября петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида. Петиция, одним из инициаторов которой была украинская активистка из Мюнхена Наталья Ткачук, собрала более 73 тысяч подписей при необходимых 50 тысячах.