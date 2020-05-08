Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем
Ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

Посол: Коронавирус не убрал с повестки дня тему признания Голодомора Германией

Посол: Коронавирус не убрал с повестки дня тему признания Голодомора Германией
00:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал о рассмотрении парламентом Германии признания Голодомора.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, внесли коррективы в планы визита в Украину представителей немецкого Бундестага, которые занимаются вопросом внесения на рассмотрение парламента ФРГ признания Голодомора, но не сняли с повестки дня вопрос.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Трехдневный визит главы (Петиционного комитета Бундестага) Мариана Вендта в Украину, запланированный на начало апреля, был, к сожалению, перенесен из-за коронавируса, но я верю, что мы сможем его провести осенью», - выразил надежду дипломат.

Он отметил, что с господином Вендтом в течение последних 5 лет сложился очень тесный рабочий диалог.

Политик готов как можно глубже разобраться в теме Голодомора и способствовать принятию максимально взвешенного решения, которое было бы приемлемым для украинского общества. Посол добавил, что буквально ежедневно в видео- и телефонном режиме общается со всеми вовлеченными в процесс членами Петиционного комитета и руководством фракций. Комитет продолжает рассмотрение соответствующей петиции.

В то же время Мельник не слишком высоко оценивает шансы на положительное решение.

Посол: Украина отстаивает идею создания в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма

«Мы не знаем, каким именно будет решение парламента. Несмотря на все усилия дипмиссии, эта тематика до сих пор остается малоизвестной для широкой общественности в Германии, шансы на принятие положительного решения, к сожалению, не очень высоки», - отметил посол.

Он надеется, что удастся найти определенный компромисс, и петиция не будет отклонена лишь на том основании, что среди немецких парламентариев нет консенсуса относительно использования самого понятия «геноцид».

Как сообщалось, Комитет по петициям германского Бундестага рассмотрел 21 октября петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида. Петиция, одним из инициаторов которой была украинская активистка из Мюнхена Наталья Ткачук, собрала более 73 тысяч подписей при необходимых 50 тысячах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Голодомор, Посол, Коронавирус, Андрей Мельник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
03 Психологический тест, который расскажет, что для Вас сейчас важнее всего в жизни
04 Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
05 Жизнь после карантина: правила безопасности в условиях пандемии COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ослабление карантина в Украине: какие запреты снимут 11 мая
Ослабление карантина в Украине: какие запреты снимут 11 мая
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Франция вскоре открывает почти все школы
Франция вскоре открывает почти все школы
&quot;Ты моя слабость&quot;: Эми Адамс показала трогательные свадебные снимки (Фото)
Актриса Эми Адамс поделилась с поклонниками свадебными фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь