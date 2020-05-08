ООН создала обновленный план реагирования на пандемию

Новости Украины:ООН опубликовала новый план гуманитарного реагирования на последствия пандемии.

Новый план гуманитарного реагирования на последствия пандемии, представленный в ООН в четверг, предусматривает увеличение расходов до $6,7 млрд.

Об этом сообщил Центр новостей ООН.

"Гуманитарные организации запросили $6,7 млрд, чтобы предотвратить войны, новые эпидемии и голод", - говорится в сообщении.

Первоначальный документ был обнародован в конце марта и предусматривал выделение $2 млрд. Однако с тех пор ситуация изменилась в худшую сторону, и в план помощи были добавлены еще девять государств.

В ООН ожидают, что пик пандемии в большинстве бедных стран наступит через несколько месяцев, однако уже сегодня миллионы людей потеряли работу и остались без средств к существованию.

"Если не помочь бедным странам пережить пандемию, весь мир ждут конфликты, голод и нищета", - говорится в сообщении.

План, предложенный ООН, предусматривает помощь и защиту самых уязвимых слоев населения беднейших стран мира, прежде всего людей с инвалидностью, а также женщин. Именно эти группы чаще других подвергаются дискриминации и терпят лишения, отметили в ООН.