Степанов пообещал довести медреформу до конца

Новости Украины:Максим Степанов заявил, что проведенная медицинская реформа не соответствует тому, что написано на бумаге.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что медицинская реформа создана бывшей командой во главе с и.о. министра Ульяной Супрун "не о бесплатной медицине, не об достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов".

Сообщает Степанов в facebook.

"Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и названо все это реформой. Но они забыли, что это их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем. В том виде, в каком мы ее получили, – это реформа не о бесплатной медицине, не об достойные зарплаты врачам и не о здоровье пациентов",- заявил Степанов.

Министр уверен, что инициаторы реформы не смогли объяснить людям в чем ее суть, потому что, "наверное, и сами не не осознавали, что делали".

Степанов также считает, что проведенная реформа не соответствует тому, что написано на бумаге.

Вместе с тем он пообещал "довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений".

Ради этого, у него "хватит силы и политической воли".