Голубовская призывает не нагнетать обстановку вокруг минздрава

Новости Украины:Ольга Голубовская призывает не "накалять" ситуацию вокруг Минздрава.

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская призвала не манипулировать медицинскими историями вокруг министерства здравоохранения во время эпидемии коронавируса. Такое мнение высказала врач-инфекционист во время ток-шоу "Право на владу".

"Несколько месяцев онкобольные люди жили во времена Супрун под министерством (здравоохранения – ред.), а сейчас что-то хотят от нашего министра, что он где-то что-то не подписал. И вот эти же реформаторы, переступали через пациентов и шли со спокойной совестью на работу. Ничего им не мешало и никакие угрызения совести им не мешали", - сказала Годубовская.

Она подчеркнула, что реформа медицины не может происходить в условиях "неприятия всего профессионального".

Напомним, в Украине ведется закупка лекарств, поэтому больные на орфанные и онкозаболевания будут в этом и следующем году обеспечены лекарствами. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.