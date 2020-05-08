В Европе во время карантина увеличилось число жалоб на домашнее насилие

Новости Украины:В Европе возросло число жалоб на домашнее насилие во время карантина.

Во время режима ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, экстренные службы в Европе зафиксировали значительное увеличение количества обращений женщин с жалобами на домашнее насилие.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения и DW.

По данным главы европейского подразделения ВОЗ, доктора Ханса Клюге, в апреле было зафиксировано на 60 процентов больше экстренной помощи, чем годом ранее.

Эксперт организации Изабель Йорди сообщила, что данные об увеличении количества таких обращений поступают практически из всех стран континента.

По данным организации, случаев домашнего насилия становится больше в кризисные периоды и во время введенных в странах карантинов.

По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 31 миллиона случаев домашнего насилия, если введенные из-за коронавируса ограничительные меры будут продлены еще на полгода. До начала эпидемии четверть женщин и треть детей в регионе в течение жизни подвергались физическому или сексуальному насилию, сообщает ВОЗ.

Напомним, в Украине за три месяца зарегистрировано более 50 тысяч заявлений относительно домашнего насилия.