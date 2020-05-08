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В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД

В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД
11:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МВД

Новости Украины:Сервисные центры МВД и территориальные подразделения ГМС возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая.

Сервисные центры Министерства внутренних дел и территориальные подразделения Государственной миграционной службы будут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Отмечается, что отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также возобновления транспортного сообщения в городах.

Так, территориальные подразделения ГМС и центры обслуживания граждан ”Паспортный сервис” планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.

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Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через функционал официального сайта Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись граждан будет осуществляться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

”Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного человека на 10 кв. м, рабочие места работников оборудованы защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Не будут допускаться работники и посетители, имеющие признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски”, - отметили в МВД.

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МВД, Карантин, ГМС, Сервисные центры МВД.
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