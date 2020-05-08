Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 9 мая.

Глафира Горошница

Народный праздник «Глафира Горошница» отмечается 9 мая (по старому стилю – 26 апреля).

В этот день чтят память Глафиры Амасийской. Эта дева известна как мученица: в 322 году ее обезглавили за то, что она не пожелала отречься от христианства.

На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай. Использовали и другие, более прозаические способы ухода за этим бобовым. Чтобы защитить горох от утренних заморозков, грядки покрывали изрубленным торфом. Горох развивался прямо под торфяной настилкой до тех пор, пока не окрепнет настолько, что никакие утренники ему будут не страшны.

Также в этот день ожидали прилета ласточек. К этим птицам у людей было особое отношение. Ласточка считалась чистой, светлой, любимой Богом птицей. Ее гнездо служило оберегом для дома от пожара. Птичку и ее гнездо использовали в любовных обрядах. Разорять ее домик считалось большим грехом.

День Победы

День Победы — праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

С 1991 по 2015 годы День Победы на Украине официально отмечался как «День Победы в Великой Отечественной войне». Однако 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов», 9 мая закон был подписан президентом и 21 мая вступил в силу.

Всемирный день мигрирующих птиц

Всемирный день мигрирующих птиц или Всемирный день перелётных птиц (World Migratory Bird Day) — это экологическая кампания, цель которой: расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Она имеет глобальный охват и является эффективным инструментом, помогающим повысить осведомленность жителей планеты об угрозах, с которыми сталкиваются перелётные птицы, их экологическом значении и необходимости международного сотрудничества для их сохранения.

Изначально эта международная дата отмечалась в мае, а с 2018 года проводится два раза в год — во вторую субботу в мае и в октябре.

Многочисленные публичные мероприятия Дня, среди которых наиболее распространены — фестивали птиц, образовательные и просветительские программы, наблюдения за птицами под руководством специалистов, экскурсии — призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру. Каждый год они посвящены определённой теме.

Всемирный день справедливой торговли

Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day) ежегодно отмечается во вторую субботу мая, а май считается месяцем справедливой торговли.

Этот День, проводимый под руководством Всемирной организации справедливой торговли (World Fair Trade Organization), позволяет примерно 350 коллективам производителей и организациям торговли из 70 стран заявить о своем участии в справедливой торговле.

Среди мероприятий, традиционно организуемых в этот день, — выставки, семинары, конференции, в которых принимают участие компании-производители из разных стран мира, пропагандирующие принципы справедливой торговли, которая должна соответствовать международным стандартам.

День Европы

Ежегодно 9 мая в ряде европейских стран, и в первую очередь – в странах Европейского союза (ЕС), на официальном уровне отмечается День Европы (Europe Day).

Этот день был учрежден с целью более тесного вовлечения граждан европейских стран в процесс интеграции, а также призван просвещать граждан государств-членов ЕС и людей в остальном мире о преимуществах такой организации, как Евросоюз.

В честь праздника на улицах многих европейских городов этих государств вывешиваются флаги Евросоюза и национальные флаги. Институты ЕС в Брюсселе и Страсбурге проводят дни открытых дверей, где организуют общественные информационно-пропагандистские мероприятия, европейские комиссары и евродепутаты проводят встречи с гражданами.

Помимо официальных, в этот день проводится и много развлекательных мероприятий. На площадях выступают известные артисты, в культурных центрах открываются выставки, проводятся семинары и конференции для повышения осведомленности о Евросоюзе.

Всемирный день танца живота

Каждый год вторую субботу мая принято отмечать Всемирный день танца живота. Несомненно, этот завораживающий и красивый танец заслуживает особенного внимания и отдельного праздника.

Необычное и немного забавное название танец живота получил неспроста. Исполняя его, танцовщицы совершают пластичные движения телом, делая акцент именно на живот. Ну а ослепительные костюмы танцовщиц еще больше подчеркивают эту часть тела.

Дата и место возникновения танца живота неизвестны, однако, древние греческие и римские источники повествуют о восточных танцовщицах, которые танцуя, извивались всем телом. Можно предположить, что это был именно танец живота.

Существует более полусотни стилей этого красивого танца, а также несколько школ, среди которых выделяются египетская, халижская и турецкая.