Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский приехал на границу с Россией и почтил память погибших во Второй мировой войне
Зеленский в ​​Луганской области почтил память погибших во Второй мировой войне
Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
УЕФА сообщил, что матчи в Лиге Европы пройдут в августе
УЕФА сообщил, что матчи в Лиге Европы пройдут в августе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая

Ляшко рассказал, как будут восстанавливать санэпидемслужбу

Ляшко рассказал, как будут восстанавливать санэпидемслужбу
12:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Минздрав разрабатывает несколько вариантов восстановления санэпидемслужбы.

Министерство разрабатывает несколько вариантов восстановления санитарно-эпидемиологической службы, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

"Есть три варианта (запуска санэпидемслужбы – ред.). Мы общаемся с большим количеством эпидемиологов, которые работают на местах, и все говорят, что возобновление той модели, которая была, уже не является необходимостью. Сейчас необходимо переформатироваться с учетом уроков, которые нам преподнесла пандемия. Все хотят, чтобы появился центр по контролю заболеваемости, с некоторыми функциями, которые на период карантина были бы жестче, когда главный санврач определенной территории мог бы принимать меры, которые бы показывали результат", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

В то же время, по мнению замминистра, тот, кто запускает сферу хозяйственной деятельности, должен понимать, что если он будет нарушать (введенные в стране ограничения – ред.), это может повлечь огромные экономические убытки.

Ляшко о COVID-19: В Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания

"Поэтому мы еще хотим запустить методику расчета стоимости за причиненный вред здоровью. Если, например, мэр снимает какие-то ограничения, и это приносит вред здоровью человека, то это должно компенсироваться", - добавил он.

Ляшко отметил, что разрабатываются подходы к финансированию противоэпидемической службы, пересматривается система противоэпидемической защиты. В ближайшее время наработки будут представлены в парламенте для изменений в законодательстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Виктор Ляшко, Санэпидемслужба, Коронаиврус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
04 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
05 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве коронавирусом заболели еще 46 человек
В Киеве коронавирусом заболели еще 46 человек
Грузия отзывает посла из Украины
Грузия отзывает посла из Украины
Буславец: Цены на электроэнергию для населения в этом году меняться не будут
Цена электроэнергии для населения останется неизменной
&quot;Важно помнить свою историю&quot;: Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
"Важно помнить свою историю": Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь