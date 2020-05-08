Пандемия и дефицит крови: в Украине донорами стали более 300 военных ВСУ

Новости Украины:В Украине наблюдается дефицит донорской крови в результате чего более 300 военных ВСУ стали добровольными донорами.

Из-за страха распространения коронавируса и невозможности добраться к пунктам крови, в Украине, как и в других странах, почувствовалась нехватка донорской крови. Поэтому, в частности, военные Вооруженных сил Украины стали донорами крови.

Об этом во время пресс-конференции сообщила генеральный директор Общества Красного Креста Украины Лилия Билоус.

"Имея две проблемы - страх распространения коронавируса и невозможность добраться до центров крови - мы начали актуализацию этого вопроса. И очень благодарны ВСУ, они первые вышли с такой инициативой на уровне страны: и уже первые более 300 человек стали донорами крови", - рассказала Белоус.

Она отметила, что кампания "Сдаем кровь" проводят вместе с Управлением гражданско-военного сотрудничества. Кровь военные сдают для гражданских и военных госпиталей. Инициативу подхватили волонтеры и в других регионах.

"Это безопасно, мы сами проверяли. Соблюдают дистанцию, и маски, и дезинфекция, а одна маленькая капля крови спасает большую жизнь", - говорит Белоус.

Как сообщалось ранее, что доноров в Украине не проверяют на COVID-19 перед тем, как они сдадут кровь, поскольку не доказано, что коронавирус может передаваться таким образом. Однако, все доноры проходят проверку другим способом.