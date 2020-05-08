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СБУ: В Украине нет американских биологических военных лабораторий

СБУ: В Украине нет американских биологических военных лабораторий
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ отреагировала на появившуюся в СМИ информацию со слов представителей политических сил о якобы деятельности в Украине "американских военных биологических лабораторий".

Служба безопасности Украины призывает политиков не распространять ложную информацию о якобы существовании иностранных военных биологических лабораторий на территории Украины.

"В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий… На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов",- говорится в сообщении украинской спецслужбы, размещенном в пятницу на странице в Фейсбук.

В СБУ отмечают, что, как правило, не реагируют на подобного рода слухи, но "поскольку такие публикации, без ссылок на какие факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, то СБУ считает целесообразным отреагировать на это".

В спецслужбе поясняют, что сотрудничество между Украиной и США по противодействию биологическому терроризму проходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. "С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из ее пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках этого Соглашения был модернизирован (проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и т.п.) ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.

"Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", - поясняет украинская спецслужба.

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Кроме того, как отмечается в сообщении, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности, и случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен.

Также спецслужба проводит постоянный мониторинг реальных и потенциальных угроз в этой сфере со стороны спецслужб иностранных государств и при необходимости принимает меры по противодействию.

"В связи с этим призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах",- резюмируется в сообщении.

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СБУ, Фэйк, Фейки, Военные лаборатории, Американские лаборатории.
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