Пристайко: автоперевозки должны постепенно восстанавливаться, но медбезопасность в приоритете

Новости Украины:Вадим Пристайко считает, что автоперевозки должны восстанавливаться, но безопасность является приоритетом.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко считает, что организованные автоперевозки должны постепенно восстанавливаться, но медицинская безопасность является приоритетом.

"Главным приоритетом остается безопасность для здоровья украинцев, но организованные автоперевозки должны постепенно восстанавливаться. Поэтому правительство и Офис вице-премьер-министра ждут от ассоциации и привлеченных к этому диалогу ведомств, конструктивных предложений, которые позволят разрешить перевозку, но не допустить новых вспышек коронавируса", - цитирует Пристайко пресс-службы вице-премьера по результатам встречи с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины.

Отмечается, что в рамках встречи участники обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом.

Стороны пришли к согласию, что нужно как можно быстрее провести все необходимые совместные консультации с ассоциациями и представителями правительства, чтобы сформировать единый, прозрачный и понятный механизм противоэпидемических мероприятий во время перевозки для учета этих мероприятий в общем процессе смягчения карантина.