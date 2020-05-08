Минздрав: экзамены для студентов-медиков и интернов будут перенесены

Новости Украины:Лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены в сроки, которые будут зависеть от ослабления правительством карантинных мер.

Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены в сроки, которые будут зависеть от ослабления правительством карантинных мер по предотвращению распространения COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, в настоящее время Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки.

Прогнозируемо сдача экзаменов "Крок" состоится в июне, а первого этапа ЕДКИ - в сентябре.

Студентам и интернам, которые из-за карантинных ограничений (например, ограничения авиасообщения) не смогут сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительной сдачи.