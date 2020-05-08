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Ляшко: план выхода из карантина в Украине будет пересмотрен

Ляшко: план выхода из карантина в Украине будет пересмотрен
14:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Детские сады, возможно, откроют сначала только для детей медработников.

Ранее представленный Кабмином план выхода из карантина будет пересматриваться.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии LB.ua.

Как сообщалось ранее, план состоит из пяти этапов, наступление которых зависит от того, как будет меняться эпидситуация. Украина сейчас находится на первом этапе - на протяжении 10 дней количество выявленных случаев коронавируса существенно не меняется, хотя и не падает (тогда бы начался второй этап).

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"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения".

В частности, по словам Ляшко, решение по работе детских садиков должно быть 22 мая - "либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают". Возможно, детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.

Кабмин уже ускорил ослабление некоторых ограничительных мер - в частности, разрешил плановые операции и стоматологическую помощь, работу кафе и ресторанов на вынос и обслуживание клиентов на летних площадках с 11 мая, хотя по плану это должно было состояться на более поздних этапах.

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"Мы возобновили плановые операции, но это не означает, что мы возобновили их на 100%. В первую очередь должны проводиться те операции, которые были запланированы ещё на март-начало апреля. Чтобы некоторые из них не пришлось перенести в ургентные, - говорит Ляшко. - Также мы перенесли стоматологическую помощь с четвертого этапа на первый. Мы понимаем, что может быть риск инфицирования, но есть предписанные европейской практикой санитарные нормы, и стоматологии, как медики, уверен, будут их придерживаться".

По словам Виктора Ляшко, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.

"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе - то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", - говорит Ляшко.

Отвечая на вопрос о том, что означает сегодняшнее почти рекордное количество умерших от коронавируса (21 человек), Виктор Ляшко сказал, что цифра настораживает, но она отражает не количество умерших в один день, а количество полученных сообщений об умерших, у которых выявлен коронавирус. "Часть из них, возможно, умерла в предыдущие дни, проходит день-два на исследование материала и на включение в статистику. Нужно смотреть показатели в динамике", - говорит главный санитарный врач.

 

На вопрос о больших очередях на проведение теста, в том числе в Киеве и в Житомирской области, Виктор Ляшко ответил, что в Киеве действительно "были очереди из-за определенных организационных моментов". "В течении пары дней все будет решено", - сказал Ляшко.

Что касается Житомира, где уволили директора областного лабораторного центра ЦОЗ после того, как тот заявил о невозможности справиться с таким количеством тестов, Виктор Ляшко сказал, что у руководителя "были проблемы коммуникации с местной и центральной властью" и "два звонка могли бы решить проблему, мы бы перевели часть их тестов на другие лаборатории".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал постановление об ослаблении карантинных ограничений с 11 мая. В частности, разрешена деятельность стоматологий, салонов красоты и парикмахерских, заведений бытового обслуживания, адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

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Украина, Минздрав, План, Карантин.
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