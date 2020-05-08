Минцифры: в Украине стартует конкурс для учителей-инноваторов

В Украине стартует конкурс для учителей-инноваторов Teacher Innovation cup с призовым фондом 150 000 гривень.
Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на Telegram-канале.
"Стартует конкурс для учителей-инноваторов Teacher Innovation cup. Призовой фонд - 150 000 грн", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подать кейсы может любой учитель, который применяет инновационные образовательные практики, создает инновационные подходы к проведению занятий, использует современные технологии, изменяет систему образования в своей школе.
Победители получат денежные подарки и сертификаты на обучение, а также подарки от партнеров.
Конкурс основан Компьютерной Академией ШАГ и проходит при поддержке Минцифры.
Для участия в нем необходимо до 16 июня 2020 года пройти регистрацию на сайте конкурса.