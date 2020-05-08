Минздрав: повышение зарплат медиков должно достигнуть 50% от того, что есть сейчас

Новости Украины:В Украине повышение зарплат медиков второго и третьего звена должно достигунть 50% от того, что есть сейчас.

Повышение зарплат медиков второго и третьего звена должно достигунть 50% от того, что есть сейчас. Об этом сообщает на пресс-служба Минздрава.

"Медицинские работники будут получать достойную заработную плату. Повышение зарплат медиков должно достигнуть 50% от того, что есть сейчас. Это касается медицинских работников второго и третьего звена. Это будет сделано с 1 июля 2020 года за счет государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас необходимо как можно быстрее решить проблему с финансированием, которая есть во многих медучреждениях.

"Из 1747 медицинских учреждений 984 имеют дефицит финансирования по сравнению с прошлым годом, в некоторых из этих 984 заведений дефицит финансирования составляет до 85%. Недофинансирование - это сейчас одна из самых острых проблем, которые решает министерство", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, реформирование медицинской отрасли будет продолжено, но реформа будет адаптирована к украинским реалиям.