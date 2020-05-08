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В Украине с начала текущего года военным поставили уже более 300 единиц бронетехники

В Украине с начала текущего года военным поставили уже более 300 единиц бронетехники
19:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В настоящее время идет подписание новых договоров бронетанковыми предприятиями Концерна с Министерством обороны уже в рамках нового ГОЗ.

Предприятия бронетанкового дивизиона ГК "Укроборонпром" передали Министерству обороны более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц различной бронированной техники в течение января-мая 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома" со ссылкой на заместителя генерального директора по производству Игоря Фоменко.

"В целом за первый квартал 2020 года предприятия, деятельность которых координируется Управлением бронетанковой техники "Укроборонпрома", выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это рост примерно в 2,5 раза", - отметил Фоменко.

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По его словам, наибольший рост производства продукции продемонстрировали Киевский бронетанковый завод, Завод им. Малышева и Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.Морозова.

В частности, в январе-апреле 2020 года объем товарного выпуска продукции на Киевском бронетанковом заводе составил 406 млн грн, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Министерству обороны в январе 25 отремонтированных танков Т-72, в марте - 6 капитально отремонтированных Т-72 и в мае - 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80.

Объем товарного выпуска на Заводе им. Малышева за этот период составил 301 млн грн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего в текущем году на заводе им. Малышева изготовлено 26 танковых двигателей: в январе - 6, в феврале и марте - по 1.

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На ГП "ХКБМ" объем товарного выпуска составил 391 млн грн, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали МОУ: в январе - 4 бронетраспортера БТР-4Е, в феврале - 3, в марте - 4 и в апреле - 5 бронемашин, соответственно.

"Сейчас идет подписание новых договоров бронетанковыми предприятиями Концерна с Министерством обороны Украины уже в рамках нового ГОЗ", - отметил Фоменко.

Как сообщалось, в США началось производство мощных переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148F Javelin.

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Украина, Армия, Укроборонпром, ВСУ.
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