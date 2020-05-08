Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки

Новости Украины:В Минздраве Украине планируют увеличить количество тестов от 15 000 до 20 000 в сутки.

Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество ПЦР тестирований на коронавирус от 15 до 20 тысяч в сутки на начало июня.

Об этом заявил министр Максим Степанов во время заседания комитета.

"В начале апреля мы могли делать 700-800 тестов в сутки, сегодня мы дошли до 7-8 тысяч и двигаемся дальше. В наших планах мы хотим выйти на количество от 15 до 20 тісяч тестирований (в день - ред.) на начало июня", - сказал Степанов.

Степанов рассказал, что это происходит из-за наращивания мощностей лабораторий.

"Сегодня у нас работает в круглосуточном режиме 59 лабораторий, мы постоянно увеличиваем количество наших лаборантов...", - отметил Степанов.

Как сообщалось, министерство здравоохранения введет тестирование на COVID-19 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.