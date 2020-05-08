Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан

В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines".
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.
"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими", - отметил он.
Вместе с тем Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу из-за коронавируса в других странах.
30 апреля Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал переговоры со странами Европы по приглашению украинских рабочих на сезонные работы.