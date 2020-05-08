Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан

Новости Украины:Около 200 украинских рабочих сегодня вылетели в Австрию чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines".

В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими", - отметил он.

Вместе с тем Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу из-за коронавируса в других странах.

30 апреля Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал переговоры со странами Европы по приглашению украинских рабочих на сезонные работы.