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Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан

Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
21:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Около 200 украинских рабочих сегодня вылетели в Австрию чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines".

В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими", - отметил он.

МИД: Украина и Испания нацелены на подписание соглашения об общем авиационном пространстве

Вместе с тем Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу из-за коронавируса в других странах.

30 апреля Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал переговоры со странами Европы по приглашению украинских рабочих на сезонные работы.

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Украина, МИД, Австрия, Заработок.
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