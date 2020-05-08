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Венедиктова рассказала о деле, которое открыло против нее НАБУ

Венедиктова рассказала о деле, которое открыло против нее НАБУ
23:17 Пт, 8 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Ирина Венедиктова рассказала о производстве, которое начало против нее НАБУ.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело, которое открыло против нее Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом говорится в ее обращении, обнародованном пресс-службой Офиса генерального прокурора.

"Расскажу о так называемом деле о "часах Венедиктовой", которое открыло Национальное антикоррупционное бюро. Начать производство обязал НАБУ суд по заявлению гражданина. Я уважаю правоохранительные органы, и у меня нет сомнений в их профессионализме и добропорядочности, которую они должны проявлять ко всем гражданам Украины. Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять наивысший уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - заверила Венедиктова.

По ее словам, заявитель по делу - лицо, фигурирующее в одном из производств Офиса генпрокурора.

"Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - отметила генпрокурор.

Как сообщается в Twitter Центра противодействия коррупции, НАБУ открыло уголовное производство против Венедиктовой, касающееся недекларирования имущества.

"В частности, речь идет о часах стоимостью более 10 тыс. долларов, которых нет в декларации. Заявление о преступлении написал Сергей Стерненко. Мы также обращались по этому поводу в НАПК", - говорится в сообщении.

Напоминаем, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому она ее и не задекларировала.

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НАБУ, Дело, Генпрокурор, Ирина Венедиктова.
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