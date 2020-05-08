Микитась не внес часть залога, САП потребует ареста

Новости Украины:Максим Микитась не внес часть 50-миллионного залога, поэтому САП будет требовать ареста.

Бывший народный депутат Максим Микитась не внёс часть залога в 50 млн грн, как ранее постановил ВАКС, поэтому САП будет требовать изменения Микитасю меры пресечения.

Об этом информирует пресс-служба САП в Facebook.

«8 мая 2020 года прокурором САП подано в Высший антикоррупционный суд ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривень залога одному из фигурантов по делу завладения квартирами Нацгвардии, а именно - бывшему народному депутату», - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что 29 апреля Апелляционная палата ВАКС отменила решение следственного судьи, которым с подозреваемого по делу завладения квартирами Нацгвардии, а именно бывшего народного депутата, в доход государства взыскано 80 млн гривень.

Уточняется, что Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу защитников экс-нардепа и определила, что взысканию подлежит только 30 млн гривень залога.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС определила для Микитася новый залог - 100 млн гривень (в ВАКС отмечали тогда, что 30 млн грн взыскано, 50 млн грн считаются внесенными, и еще 50 млн грн Микитась должен внести - ред.).

«Несмотря на то, что срок внесения залога истек, бывший депутат до сих пор не уплатил средства. Несмотря на грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения», - уточнили в САП.

О дате рассмотрения этого ходатайства будет сообщено дополнительно.

Напоминаем, 3 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и постановил взыскать с бывшего народного депутата и бывшего президента "Укрстроя" Максима Микитася в доход государства 30 млн гривень залога за нарушение им процессуальных обязанностей.

В то же время судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения - в виде залога в размере 100 млн гривень с возложением соответствующих обязанностей.

Со своей стороны в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что 30 млн грн залога в доход государства по делу экс-президента «Укрстроя» было взыскано, средства в сумме 50 млн грн считаются внесенными, а остальная сумма залога в размере 50 млн грн может быть внесена как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

Экс-президента "Укрстроя" Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрстрой" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс. Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

4 октября 2019 года коллегия судей ВАКС избрала Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 5,5 млн грн. За него внесли залог, и он вышел на свободу.

Однако это решение суда САП обжаловала в Апелляционной палате ВАКС. В конце концов суд удовлетворил жалобу прокуратуры в части увеличения залога и избрал Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 80 млн грн. После этого Микитася арестовали в зале суда.

25 октября за Микитася внесли залог 80 млн грн. Согласно условиям меры пресечения, Микитась должен был носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию и не общаться со свидетелями по его делу.