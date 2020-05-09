Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире уже более 4 млн зараженных коронавирусом
В мире уже более 4 млн зараженных коронавирусом
Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС
Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Рецепт дня: самый нежный манник на сметане
Рецепт дня: самый нежный манник на сметане

Ляшко: При полной отмене карантина вспышки COVID-19 могут возникать осенью

Ляшко: При полной отмене карантина вспышки COVID-19 могут возникать осенью
03:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Количество случаев в сутки колеблется между 350 и 550.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина уже 20-й день находится на "плато" с распространением коронавируса.

По его словам, количество новых случаев в сутки ежедневно колеблется в диапазоне от 350 до 550, рассказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато "убаюкивает". Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350 - 550 случаев в сутки", - заявил Ляшко.

Он также пояснил, что в случае полной отмены карантина 11 мая Украина может получить вспышки коронавируса летом и осенью.

"Если мы отменяем карантин 11 мая, мы летом можем увидеть вспышку потому может быть коэффициент сезонности. Но то, что мы увидим осенью, даст нам то, что удалось предотвратить весной. Поэтому вопрос поэтапного выхода из карантина – это все делается на благо украинцев", - заявил он.

Ляшко также отметил, что если бы Украина не вводила карантинные мероприятия, сегодня в стране было бы зафиксировано 240 тысяч больных коронавирусом.

"Если бы мы не внедряли карантинных мер, то по прогнозам у нас бы сегодня было 220-240 тысяч больных коронавирусом. Далее вопрос летальности и вопрос пиковых нагрузок. Пиковые нагрузки на систему здравоохранения могли привести к росту летальности с других болезней: инфаркты и инсульты, когда скорая не успевала бы выезжать и транспортировать больного", - добавил он.

Напоминаем, 11 мая Украина начнет постепенно выходить из карантина, введенного постановлением Кабмина из-за распространения нового коронавируса COVID-19.

Несмотря на это, местные ограничения остаются в разных регионах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, Панедмия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 "Карантинное" день рождения: Потап выложил новое фото с праздника
04 Глава Нацслужбы здоровья: В комитете Рады назвали кандидатов на пост
05 Все, что нужно знать о полезном чае каркаде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили &quot;Раду-3&quot;
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"
На Луганщине полицейские обнаружили тайник боевика
На Луганщине полицейские обнаружили тайник боевика
С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь