Ляшко: При полной отмене карантина вспышки COVID-19 могут возникать осенью

Новости Украины:Количество случаев в сутки колеблется между 350 и 550.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина уже 20-й день находится на "плато" с распространением коронавируса.

По его словам, количество новых случаев в сутки ежедневно колеблется в диапазоне от 350 до 550, рассказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато "убаюкивает". Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350 - 550 случаев в сутки", - заявил Ляшко.

Он также пояснил, что в случае полной отмены карантина 11 мая Украина может получить вспышки коронавируса летом и осенью.

"Если мы отменяем карантин 11 мая, мы летом можем увидеть вспышку потому может быть коэффициент сезонности. Но то, что мы увидим осенью, даст нам то, что удалось предотвратить весной. Поэтому вопрос поэтапного выхода из карантина – это все делается на благо украинцев", - заявил он.

Ляшко также отметил, что если бы Украина не вводила карантинные мероприятия, сегодня в стране было бы зафиксировано 240 тысяч больных коронавирусом.

"Если бы мы не внедряли карантинных мер, то по прогнозам у нас бы сегодня было 220-240 тысяч больных коронавирусом. Далее вопрос летальности и вопрос пиковых нагрузок. Пиковые нагрузки на систему здравоохранения могли привести к росту летальности с других болезней: инфаркты и инсульты, когда скорая не успевала бы выезжать и транспортировать больного", - добавил он.

Напоминаем, 11 мая Украина начнет постепенно выходить из карантина, введенного постановлением Кабмина из-за распространения нового коронавируса COVID-19.

Несмотря на это, местные ограничения остаются в разных регионах.