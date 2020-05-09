Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая

В ближайшие сутки в Украине без осадков, лишь в восточной части страны кратковременные дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с.
Карта ветров 9 мая / фото: windy.com
Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на западе страны и в Одесской области до 21°.
Карта осадков 9 мая / фото: windy.com
Прогноз погоды на субботу, 9 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +18...+20
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Сумы – +13...+15
Полтава – +14...+16
Днепр – +14...+16
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск +15...+17
Харьков – +14...+16
Киев – +14...+16
Погода 9 мая / фото: meteo.gov.ua
В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7 ° тепла, днем 14-16 °.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 мая самая высокая температура днем была 28,5° в 1985г., самая низкая ночью -1,6° в 1909г.
Карта ветров 10 мая / фото: windy.com
В воскресенье, 10 мая, в Украине без осадков, лишь в восточной части местами небольшой дождь.
Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.
В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.