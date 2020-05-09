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Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая

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Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
08:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кратковременные дожди, местами с грозами будут в ближайшие дни лишь на востоке Украины.

В ближайшие сутки в Украине без осадков, лишь в восточной части страны кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с.

Карта ветров 9 мая / фото: windy.com 

Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на западе страны и в Одесской области до 21°.

Карта осадков 9 мая / фото: windy.com 

Прогноз погоды на субботу, 9 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +19...+21

  • Львов – +18...+20

  • Ивано-Франковск – +18...+20

  • Тернополь – +17...+19

  • Черновцы – +18...+20

  • Хмельницкий – +16...+18

  • Луцк – +17...+19

  • Ровно – +17...+19

  • Житомир – +15...+17

  • Винница – +16...+18

  • Одесса – +18...+20

  • Николаев – +16...+18

  • Херсон – +16...+18

  • Симферополь – +15...+17

  • Кропивницкий – +15...+17

  • Черкассы – +14...+16

  • Чернигов – +14...+16

  • Сумы – +13...+15

  • Полтава – +14...+16

  • Днепр – +14...+16

  • Запорожье – +15...+17

  • Донецк – +14...+16

  • Луганск +15...+17

  • Харьков – +14...+16

  • Киев – +14...+16

Погода 9 мая / фото: meteo.gov.ua

В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7 ° тепла, днем 14-16 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 мая самая высокая температура днем была 28,5° в 1985г., самая низкая ночью -1,6° в 1909г.

Карта ветров 10 мая / фото: windy.com 

Глафира Горошница: приметы и обряды 9 мая

В воскресенье, 10 мая, в Украине без осадков, лишь в восточной части местами небольшой дождь.

Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

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Погода, Укргидрометцентр, Весна, Прогноз погоды, Май, 9 мая.
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