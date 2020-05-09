Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая

Новости Украины:Кратковременные дожди, местами с грозами будут в ближайшие дни лишь на востоке Украины.

В ближайшие сутки в Украине без осадков, лишь в восточной части страны кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с.

Карта ветров 9 мая / фото: windy.com

Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на западе страны и в Одесской области до 21°.

Карта осадков 9 мая / фото: windy.com

Прогноз погоды на субботу, 9 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +18...+20

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск +15...+17

Харьков – +14...+16

Киев – +14...+16

Погода 9 мая / фото: meteo.gov.ua

В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7 ° тепла, днем 14-16 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 мая самая высокая температура днем была 28,5° в 1985г., самая низкая ночью -1,6° в 1909г.

Карта ветров 10 мая / фото: windy.com

В воскресенье, 10 мая, в Украине без осадков, лишь в восточной части местами небольшой дождь.

Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.