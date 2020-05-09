Коронавирус в украинской армии: восемь новых случаев

Новости Украины:Командование медсил сообщает, что в ВСУ за минувшие сутки выявлено восемь заболевших Covid-19.

По состоянию на 07:00 9 мая в Вооруженных силах Украины 40 человек болеет Covid-19, выписаны 53 человека и 2 летальных случая, сообщает командование медсил в соцсети Фейсбук.

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19", - отмечено в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 314 человек.

Один больной находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Легкое течение заболевания, получает необходимое лечение.

Семь больных (4 военнослужащих и 2 работника ВС Украины воинских частей Харьковского гарнизона, 3 военнослужащих Николаевского гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.