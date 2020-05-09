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Коронавирус в украинской армии: восемь новых случаев

Коронавирус в украинской армии: восемь новых случаев
11:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Командование медсил сообщает, что в ВСУ за минувшие сутки выявлено восемь заболевших Covid-19.

По состоянию на 07:00 9 мая в Вооруженных силах Украины 40 человек болеет Covid-19, выписаны 53 человека и 2 летальных случая, сообщает командование медсил в соцсети Фейсбук.

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19", - отмечено в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 314 человек.

В Украине зафиксировали полтысячи новых случаев COVID-19

Один больной находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Легкое течение заболевания, получает необходимое лечение.

Семь больных (4 военнослужащих и 2 работника ВС Украины воинских частей Харьковского гарнизона, 3 военнослужащих Николаевского гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

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Все по теме:

Минобороны, ВСУ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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