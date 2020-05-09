Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 10 мая.

Семен ранопашец

В народном календаре дата 10 мая получила названия Семен, Семен-день, Семен ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. Святой был сыном Клеопы - младшего брата Иосифа Обручника.

В народе святого апостола Симеона прозвали Семеном ранопашцем, потому что в это время практически повсеместно начиналась пора активного приготовления земли к посеву. С пахотой связано немало поговорок.

Считалось, что теплый день 10 мая несет больным здоровье. Поэтому захворавшие люди старались хоть ненадолго выйти на улицу и погреться в лучах весеннего солнышка. Нельзя было в этот день ругаться с близкими.

День матери

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников — День матери (Mother's Day).

Этому празднику уже более ста лет. Хотя истоки празднования Дня матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей. А еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей.

Безусловно, День матери — это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.

Национальный День Креветок

Ежегодно 10 мая в соединенных Штатах готовят креветки, чтобы отпраздновать Национальный день креветок (National Shrimp Day).

По данным организаций здравоохранения, американцы едят креветки примерно два раза в неделю. Креветки — самые популярные морепродукты, и у каждого есть свой собственный способ их приготовления. Креветки отлично подходят для любых блюд. Креветки — это здоровая пища с низким содержанием калорий и высоким содержанием омега-3, кальция, йода и белка. Креветки также считаются полезными для кровеносной системы.

День уборки в своей комнате

10 мая проводят День уборки в своей комнате.

Уборка-от одного слова по телу прокатывается ленивая истома. Хочется опустить руки, сесть на диван и забыть об этой, практически ежедневной, обязанности. Но сегодня это не должно быть в тягость. Ведь именно сегодня день уборки в свей комнате. Ура!Уборку в комнате можно сделать в виде ритуала. Включите фантазию, уборка с элементами ролевой игры пройдёт весело, быстро и непринуждённо. В конце уборки можно пойти погулять в парк или в кафешку поесть мороженного. Такая сложившаяся традиция не будет вызывать отрицательных эмоций при слове уборка.