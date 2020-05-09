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Домой вернулись еще 700 украинцев

Домой вернулись еще 700 украинцев
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Всех прибывших граждан отправили на обязательную эвакуацию.

Самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании в аэропорт "Борисполь" в пятницу прибыли почти 700 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. "Лица с повышенной температурой тела не обнаружены. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - сообщили в МВД.

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Отмечается, что все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дий дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Уточняется, что внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дий дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

В МВД также отметили, что в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,5 тысячи граждан.

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Все по теме:

МИД, Эвакуация, МИД Украины, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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