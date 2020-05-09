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COVID-19: Минздрав работает над ускорением проведения ПЦР-исследований

COVID-19: Минздрав работает над ускорением проведения ПЦР-исследований
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему тесты на коронавирус в Украине делают более недели.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в Минздраве работают над тем, чтобы сократить сроки проведения ПЦР-исследований.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, почему анализы на коронавирус делают слишком долго - неделю и больше.

По словам министра, необходимо понимать, что лаборатории "очень часто загружены очень большим количеством тестов".

"Конечно, это больше происходит в областях, в которых уровень заболеваемости очень высок. Конечно, мы работаем над тем, чтобы уменьшить количество дней по этим результатам. Я считаю, что наши лаборанты, которые работают уже больше месяца практически в круглосуточном режиме, без выходных , именно для того, чтобы уменьшать количество дней, которое идет на эти тестирования", - отметил Степанов.

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Он добавил, что в конце марта лаборатории "делали тесты просто сотнями, а сейчас это уже около 8 тысяч".

Комментируя ситуацию в Житомире, что лаборатории вообще прекратили принимать образцы биологических материалов на проведение ПЦР-исследований, министр отметил, что Минздрав получал такую информацию.

В Житомир была отправлена группа из Киева, которая предоставила рекомендации, каким образом уменьшить сроки проведения анализов.

"По непонятным причинам эти рекомендации не были приняты во внимание. И в среду после сообщения, что якобы они вообще собираются чуть ли не закрываться и приостанавливать тестирование, срочно выехал по моему поручению главный санитарный врач, разобрался в ситуации", - напомнил Степанов.

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Он добавил, что часть биологических образцов из Житомира были направлены на исследование в Киев, были отработаны механизмы и алгоритмы тестирования, и сейчас "проблем там не возникает".

Также, объясняя, почему частные клиники делают анализы на коронавирус быстрее, чем государственные, Степанов пояснил, что частные лаборатории не загружены, там делают немного ПЦР-тестов.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине зарегистрировано уже 14 тыс. 710 случаев COVID-19, за сутки - 515 новых. Выздоровели с начала эпидемии 2 тыс. 909 человек, умерли 376.

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Минздрав, МОЗ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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