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Семен ранопашец: приметы и обряды 10 мая
Семен ранопашец: приметы и обряды 10 мая

Семен ранопашец: приметы и обряды 10 мая

Семен ранопашец: приметы и обряды 10 мая
08:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день начинали пахать поля уже по всей стране, во всю шли работы на огородах и в садах.

Традиции на 10 мая

По приметам, если 10 мая идет дождь, то будет отменный урожай хлеба. В народном календаре дата получила названия Семён, Семён-день, Семён ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. Святой был сыном Клеопы – младшего брата Иосифа Обручника.

Иисуса Христа Симеон встретил уже в зрелом возрасте, но сразу в Него уверовал и стал одним из 70-ти апостолов. В 63 году его избрали в епископы Иерусалима. При правлении императора Траяна (98-117) римскому правителю донесли, что Симеон происходит из рода царя Давида (тогда римляне уничтожали всех потомков этого рода). В 107 году язычники схватили святого, который к тому времени был уже столетним старцем, и после долгих истязаний распяли на кресте.

В народе верили, что на Семена ранопашца всякие твари нечистые выбираются на свет Божий. Полагали, что нечистая сила с полей пытается проникнуть в жилище и в хлев, чтобы согреться и поживиться. Согласно поверью, нечистые силы принимают то звериный, то птичий образ и жалостно к человеческим ногам являются. Порой они появляются «откуда ни возьмись», при закрытых наглухо дверях в виде воронёнка или котенка. Если пригреть такое животное, то потом не оберешься беды. Поэтому в этот день крестьяне были начеку.

Считалось, что теплый день 10 мая несет больным здоровье. Поэтому захворавшие люди старались хоть ненадолго выйти на улицу и погреться в лучах весеннего солнышка.

Приметы на 10 мая

Даст Бог дождь - уродится рожь.

Как лист березы развернется полностью, так можно сажать картофель.

Посев ржи при северном ветре крепче и вернее.

Рано паши - урожаи хороши.

Знаменательные события в истории: 10 мая 2020 года

Рожь две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливается, две недели подсыхает.

Утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

Сова кричит - на холод.

Ненастная погода окончится, если к вечеру появляется туман в низких местах.

Заморозок возможен, если утром стоит ясная погода, а к полудню появляются кучевые облака, которые к вечеру снова исчезают.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 10 мая, Семен Ранопашец, День Семена, Семен-день.
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