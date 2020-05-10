"Будьте счастливы и улыбайтесь, наши дорогие": Шмыгаль поздравил всех мам с праздником

Новости Украины:Шмыгаль поздравил всех мам с праздником.

Каждая мама должна чувствовать себя любимой, защищенной и знать, что в семье она всегда найдет поддержку.

Об этом в День матери написал в Facebook Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все начинается с мамы. Пусть каждая мама чувствует себя любимой, нужной и защищенной. Пусть знает, что в любой момент она найдет поддержку и понимание в кругу своей семьи", - отметил он.

"Дорогие мамы, от всей души поздравляю каждую из вас! Здоровья, любви, согласия, достатка, красоты в душе и вокруг... Будьте счастливы и улыбайтесь, наши дорогие", - пожелал он.

Как сообщалось, День матери отмечают в Украине во второе воскресенье мая.