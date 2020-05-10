Условия карантина: Минздрав утвердил рекомендации для работы парикмахерских и кафе

Новости Украины:С 11 мая начнут работать салоны красоты, заведения общественного питания и стоматологические кабинеты.

Главный государственный санитарной врач Украины Виктор Ляшко постановлениями утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что с 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. "Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мер и их соблюдение являются чрезвычайно важными вопросами" - написал Ляшко.

В частности, временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты включают в себя температурный скрининг всех работников, прием клиентов только по предварительной записи с соблюдением временного интервала, обеспечивает отсутствие контактов между клиентами и возможность необходимой дезинфекции помещения, при этом запрещено ожидание услуги клиентами в заведении и пребывание в помещении посторонних лиц (кроме родителей, сопровождающих детей).

При работе заведений общественного питания необходимы такие меры, как температурный скрининг работников, обслуживание клиентов только на вынос или на летних площадках при обеспечении расстояния между соседними столами не менее 1,5 м, за столом разрешено пребывание не более 2 человек (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Работа предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами разрешена только при соблюдении таких рекомендаций, как одновременное пребывание не более одного человека на 10 кв. м торговой площади, обязательное наличие защитной маски у посетителей и работников, а также контроль персоналом условий по недопущению очередей и др.

Другие постановления главного санитарного врача предусматривают временные рекомендации по предоставлению услуг при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях, при оказании стоматологической помощи, а также при оказании услуг в учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения.

Как сообщалось, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая ожидается некоторое ослабление карантина.

По состоянию на утро 10 мая в Украине зарегистрировано 15 тыс. 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, 391 - летальный. За минувшие сутки заболели 522 человека.