Избавиться от масок уже до конца лета: В Минздраве назвали условия для украинцев

Новости Украины:Если текущая ситуация с коронавирусом летом не улучшится, украинцы будут носить маски до конца года.

Масочный режим в Украине может завершиться до конца лета в случае снижения новых случаев COVID-19 в период карантина.

Такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, если число случаев будет идти к снижению, то масочный режим может завершиться в ближайшие месяцы.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - отметил он.

Ляшко также подчеркнул, что следующий пересмотр карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - заключил он.

Как сообщалось, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая ожидается некоторое ослабление карантина – откроют парки, парикмахерские, летние терассы кафе и пр.

Виктор Ляшко постановлениями утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина.