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Зеленский поздравил всех мам Украины: Будьте здоровы и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми

Зеленский поздравил всех мам Украины: Будьте здоровы и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми
13:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский поздравил украинок с Днем матери.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери.

Соответствующее сообщение глава государства разместил на своей странице в Facebook.

"Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровы и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми!"- пожелал он.

Зеленский подчеркнул, что мамы отдают своим детям все силы без остатка от первого их вздоха, и даже когда обижаются - продолжают их любить. И только став родителями, мы осознаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство.

"Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека весь день!"- призвал Президент.

В Украине сегодня отмечают День матери

Он поблагодарил свою маму Римму Владимировну и жену Елену: "Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире".

Как сообщалось, День матери отмечают в Украине в каждое второе воскресенье мая.

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Праздник, День матери, Владимир Зеленский.
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