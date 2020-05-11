Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 12 мая.

Девять целителей

В этот день церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, в 3 веке проповедовавших христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местные правители, бывшие язычниками, приказали их арестовать. Девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть. Позже мощи святых были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные.

По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей.

В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: "Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел". Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

Девять мучеников считаются в народе также толкователями сновидений.

На Девять мучеников страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: "Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг".

Международный день медицинской сестры

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий.

Медицинские сестры - это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.

День экологического образования

Праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году.

В этот день в городах и поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер: проходят выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в продвижении идеи защиты природы.

Важность экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий. Высшая цель экологического образования – сформировать так называемую экологическую культуру.

Впервые озабоченность экологическими проблемами, к появлению которых ведет развитие научно-технического прогресса на планете, представители мировой общественности высказали в 1972 году – на международной Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме. Через 20 лет, в июне 1992 года, в Рио-де-Жанейро собралась вторая подобная конференция, на которой в том числе поднимался и вопрос о необходимости распространения экологического образования.

Лаг ба-омер (Лаг баОмер)

Традиция праздника Лаг ба-омер, который отмечается на 33-й день Омера, восходит ко временам существования Иерусалимского Храма. Слово "омер" на иврите означает сноп, а еще омер — это мера сыпучих тел, которая в древние времена считалась достаточным количеством зерна для одного человека на день.

На второй день Песаха полагалось приносить дар в Храм, а именно — сноп ячменя нового урожая. Это был первый омер. На следующее утро возносили Богу молитву об урожае. Начинали отсчет "дней Омера". Всего 49 дней, от Песаха до Шавуота, по числу дней от Исхода из Египта — до получения Торы. Каждый день имеет свое порядковое число.

На пятидесятый день в Храм приносили второй омер — сноп пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время между первым омером и вторым сопряжено с большим количеством ограничений. Оно называется периодом трепета и надежды, так как в эти семь недель решается судьба всего года — быть ему урожайным или нет. И лишь на тридцать третий день отсчета омера, в Лаг ба-омер, снимаются многие ограничения, устраивается как бы "перерыв" в тревогах семи недель.

Лаг ба-омер окружен многими преданиями. Одно из них — эта легенда об учениках рабби Акивы, которые во времена императора Адриана под страхом смерти продолжали изучать Тору. Собираясь на свои тайные встречи, они нередко одевались как охотники, брали с собой луки и стрелы, чтобы обмануть бдительность римских стражей.