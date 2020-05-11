Новости Украины:В Мексике нашли мертвым украинского моряка, который был членом экипажа кипрского грузового судна Panamax Alexander.

В Мексике нашли мертвым украинского моряка, члена экипажа грузового судна "Panamax Alexander", проводится расследование.

Об этом директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Мексика. 10.05.2020 в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканского порта г.Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна "Panamax Alexander" (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна. После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии администрации порта г.Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая с.г., тело гражданина Украины было обнаружено местными рыбаками", - рассказал Погорельцев.

Он сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование.

Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего гражданина Украины.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Мексике.