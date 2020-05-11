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В Нидерландах нашли мертвой украинку

В Нидерландах нашли мертвой украинку
13:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Нидерландах нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess, тело обнаружили в порту города Роттердам.

39-летняя гражданка Украины, член экипажа судна "Regal Princess", была найдена мертвой в Роттердаме, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"10.05.2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна "Regal Princess". Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна. По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам Погорельцева, тело погибшей доставили в местный морг, а родственники умершей уведомлены о факте смерти.

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"Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды", - заверил он.

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МИД, Нидерланды, Роттердам, Regal Princess.
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