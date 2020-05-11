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Центры МВД Украины возобновят работу 12 мая: как будет вестись прием граждан

Центры МВД Украины возобновят работу 12 мая: как будет вестись прием граждан
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:С 12 мая, возобновляют работу Сервисные центры Министерства внутренних дел.

Со вторника, 12 мая, после двух месяцев карантина возобновляют работу Сервисные центры Министерства внутренних дел, которые совершают регистрационные действия с автотранспортом, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Он отметил, что целью карантина было сохранение жизни и здоровья украинцев, и медицинская статистика демонстрирует, что эпидемиологическая ситуация в Украине лучше, чем в странах, которые ввели карантинные меры с опозданием.

"Поэтому очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что завтра тысячи автовладельцев одновременно бросятся в Сервисные центры МВД перерегистрировать авто. Логично, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для того, Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь", - сообщил Геращенко.

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Все автовладельцы, нуждающиеся в услугах Сервисных центров МВД, смогут записаться в электронную очередь не выходя из дома, на сайте Главного сервисного центра МВД www.hsc.gov.ua.

Для этого необходимо выбрать раздел "Запись в электронную очередь", найти Сервисный центр МВД, в который пользователь планирует обратиться, и получить дату и время, когда он сможет это сделать.

"Вы всегда успеете продать или купить авто, а вот здоровье можете не уберечь. Поэтому пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по пользованию услугой "Запись в электронную очередь" на сайте ГСЦ МВД и зарегистрируйтесь для того чтобы не тратить свое время в очередях, не рисковать здоровьем и получить услуги в комфортных условиях", - подчеркнул Геращенко.

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В случае отсутствия в нужном Сервисном центре МВД электронной очереди запись на проведение услуг будет проводиться по номерам телефоном региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Отмечается, что онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лица является основанием для отмены регистрации в электронной очереди.

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Украина, МВД, Карантин.
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