"Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)

Новости Украины:В сети состоялась премьера ленты Сергея Лозницы о похоронах Сталина.

Телеканал "Настоящее время" совершил премьерный показ документального фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Государственные похороны".

Об этом говорится на сайте телеканала.

Картина основывается на архивных материалах, снятых в СССР с 5 до 9 марта 1953 года, когда страна хоронила Сталина. В фильме использована официальная кинохроника и кадры, которые долгое время оставались засекреченными.

"Я со многими людьми разговаривал, свидетелями похорон, и много кто говорит то же, что и (русский поэт Иосиф) Бродский в своем эссе. Бродский пишет о том, что творилось в классе, когда их на колени поставили, приказали им рыдать. Но нужно быть Бродским, чтобы отстраниться от всего этого, не оплакивать фюрера", – рассказал Лозница о процессе подготовки картины.

Фильм "Государственный похороны" был показан на Венецианском кинофестивале, фестивале в Торонто и "Артдокфесті".

Сергей Лозница – один из самых известных современных режиссеров, обладатель призов Каннского и еще десятков других престижных кинофестивалей мира как документальное, так и игровое кино. Лозница родился в белорусском городе Барановичи, в Беларуси, окончил школу и первый университет в Киеве, учился кинематографии в Москве, сейчас живет в Германии.