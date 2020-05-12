Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 11 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине, реформы Минздрава
Итоги дня 11 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине, реформы Минздрава
Коронавирус: власти Уханя хотят протестировать всех жителей города за 10 дней
Коронавирус: власти Уханя хотят протестировать всех жителей города
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Девять мучеников: приметы и обряды 12 мая
Девять мучеников: приметы и обряды 12 мая

Девять мучеников: приметы и обряды 12 мая

Девять мучеников: приметы и обряды 12 мая
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Девять мучеников Кизических в народе считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений.

Традиции на 12 мая

В этот день лечили больных лихорадками, чтобы они крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. Их имена знахари нашептывали над больными, чтобы исцелили от девяти недуг, от девяти напастей: "Девять святых мучеников: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон - исцелите раба Божьего (имя), чтобы раба Божьего (имя) не ломало, не томило, не жгло, не знобило, не трясло, не вязало, не слепило, с ног не валило и в мать сыру землю не сводило. Слово мое крепко - крепче железа. Ржа ест железо, а мое слово и ржа не ест. Заперто мое слово на семьдесят семь замков, замки запечатаны, ключи в океан-море брошены, кит-рыбой проглочены. Аминь!".

Этот день считается днем целителей и целений, которые исцеляли в основном молитвами, заговорами и травами. Существует легенда, что, когда Бог пожелал сотворить человека, то начертил на песке его фигуру, а дьявол подошел и сделал на ней семьдесят семь ран-дырок. Тогда Бог сказал: "Ты сделал семьдесят семь ран, а Я создам одиннадцать трав для излечения их". Точно так же верили, что всякий человек может заболеть семьюдесятью семью недугами, и от каждого из них есть целебная трава.

В соответствии с народными представлениями, существуют и травы, помогающие от всех семидесяти семи недугов. Но для того чтобы они обладали целебной силой, надо собирать их в определенное время с соблюдением известных условий и обрядов.

Приметы на 12 мая

В мае на второй седмице (неделе) пора травами дивиться.

Если журавль садится на гнездо на низких местах, то можно сеять хлеб на мокрых местах; если журавль садится на высокие места, то хлеб на низких местах сеять нельзя - запреет.

Знаменательные события в истории: 12 мая 2020 года

Если муравьи вдруг затевают переселение на сухое место с твердым грунтом - скоро пойдут дожди.

Иволга кричит дикой кошкой - перед дождем.

Много майских жуков - к засухе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 12 мая, Девять мучеников.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
02 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
03 На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
04 Нардеп "Слуги народа" о заявлениях Ляшко о скверах: Это не нормально
05 Меркель: Германия вступает в "новую фазу пандемии" COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Китае: за сутки зафиксировано 15 &quot;бессимптомных&quot;
Коронавирус в Китае: за сутки зафиксировано 15 "бессимптомных"
Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе
Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе
Польша и Литва открывают границы: кому разрешили въехать
Польша и Литва открывают границы: кому разрешили въехать
Рецепт дня: Заливной рыбный пирог с овощами и сыром
Рецепт дня: Заливной рыбный пирог с овощами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь