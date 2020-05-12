Девять мучеников: приметы и обряды 12 мая

Новости Украины:Девять мучеников Кизических в народе считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений.

Традиции на 12 мая

В этот день лечили больных лихорадками, чтобы они крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. Их имена знахари нашептывали над больными, чтобы исцелили от девяти недуг, от девяти напастей: "Девять святых мучеников: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон - исцелите раба Божьего (имя), чтобы раба Божьего (имя) не ломало, не томило, не жгло, не знобило, не трясло, не вязало, не слепило, с ног не валило и в мать сыру землю не сводило. Слово мое крепко - крепче железа. Ржа ест железо, а мое слово и ржа не ест. Заперто мое слово на семьдесят семь замков, замки запечатаны, ключи в океан-море брошены, кит-рыбой проглочены. Аминь!".

Этот день считается днем целителей и целений, которые исцеляли в основном молитвами, заговорами и травами. Существует легенда, что, когда Бог пожелал сотворить человека, то начертил на песке его фигуру, а дьявол подошел и сделал на ней семьдесят семь ран-дырок. Тогда Бог сказал: "Ты сделал семьдесят семь ран, а Я создам одиннадцать трав для излечения их". Точно так же верили, что всякий человек может заболеть семьюдесятью семью недугами, и от каждого из них есть целебная трава.

В соответствии с народными представлениями, существуют и травы, помогающие от всех семидесяти семи недугов. Но для того чтобы они обладали целебной силой, надо собирать их в определенное время с соблюдением известных условий и обрядов.

Приметы на 12 мая

В мае на второй седмице (неделе) пора травами дивиться.

Если журавль садится на гнездо на низких местах, то можно сеять хлеб на мокрых местах; если журавль садится на высокие места, то хлеб на низких местах сеять нельзя - запреет.

Если муравьи вдруг затевают переселение на сухое место с твердым грунтом - скоро пойдут дожди.

Иволга кричит дикой кошкой - перед дождем.

Много майских жуков - к засухе.